Konya'da uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
Konya'nın Karapınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Karapınar ilçesinde çalışma yürüttü.
Operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen 5 şüpheli ile uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 20 kişi olmak üzere toplam 25 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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