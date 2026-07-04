Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, partisinin Bozkır İlçe Başkanlığı Kongresi'nde konuştu:

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, partisinin Bozkır İlçe Başkanlığı Kongresi'nde konuştu:

        MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına ilişkin, "Dinimizin, inanç değerlerimizin aşağılanmasına tahammülümüz yoktur. Türk milletinin bu sefillere pabuç bırakmayacağını kafalarına sokmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 12:53 Güncelleme:
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, partisinin Bozkır İlçe Başkanlığı Kongresi'nde konuştu:

        MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına ilişkin, "Dinimizin, inanç değerlerimizin aşağılanmasına tahammülümüz yoktur. Türk milletinin bu sefillere pabuç bırakmayacağını kafalarına sokmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

        Kalaycı, Konya'nın Bozkır ilçesinde düzenlenen partisinin Bozkır İlçe Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde, MHP'nin 57 yıllık bir siyaset mektebi olduğunu söyledi.

        Son günlerde milli ve dini değerlere saldırıların, milli birlik ve kardeşliği bozmayı hedefleyen provokasyonların gündeme geldiğini vurgulayan Kalaycı, şöyle konuştu:

        "Dini değerlerimizi aşağılaması, yüce kitabımızla alay etmesi nedeniyle soruşturma geçiren bir komedyene sözde aydınlar, sayın Özgür Özel ve Müsavat Dervişoğlu sahip çıkmıştır. Kur'an-ı Kerim'le alay etmek ifade ve düşünce özgürlüğü olarak değerlendirilemez. Allah katında kıyamete kadar geçerli olan tek hak din, İslam'dır. Dünya ve ahiret saadeti, Kur'an-ı Kerim'in hayat veren mesajlarına Peygamber efendimizin emsalsiz tebliğine, eşsiz ahlakına bağlıdır. Dinin sahibi Allah'tır. Dinimizin, inanç değerlerimizin aşağılanmasına tahammülümüz yoktur. Türk milletinin bu sefillere pabuç bırakmayacağını kafalarına sokmalarını tavsiye ediyoruz. Dini değerlerimizi aşağılayanlara sahip çıkanlara da 'yazıklar olsun' diyoruz."

        Kalaycı, Türkiye'nin savunma sanayiinde lider ülke konumuna geldiğini, Türk milletinin KAAN, HÜRJET, GÖKBEY, KIZILELMA, AKINCI, AKSUNGUR ve TCG ANADOLU gibi savunma sanayi ürünleriyle gurur duyduğunu vurguladı.

        - Emekli maaşlarına artış

        Türkiye ekonomisinin güçlü üretim kapasitesi, çeşitlenmiş ihracat, ürün ve pazar yapısı sayesinde dayanıklılığını koruduğunu anlatan Kalaycı, ekonomide en önemli sorunun enflasyon olduğunu vurguladı.

        Kalaycı, fiyat artışları nedeniyle geçim sıkıntısı çeken başta emekliler olmak üzere dar ve sabit gelirli vatandaşların alım gücünü ve refahını artıracak düzenlemeler yapılması gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

        "En düşük emekli aylığının yüzde 17,76 oranında artırılarak 23 bin 552 liraya çıkarılması için AK Parti kanun teklifi vermiştir. Önümüzdeki hafta Meclis çalışmayacağından dolayı bir sonraki hafta görüşeceğiz. MHP, emekli aylıklarının iyileştirilmesi ve aylıklar arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi konusunda alınacak her kararın yanında, emeklilerimizi, dul ve yetimlerimizi sevindirecek her teklifin destekçisidir. Emekli ve çalışanların aylıklarına bütçe imkanları çerçevesinde ilave artış yapılmasının uygun olacağı görüşündeyiz. Türk milleti büyüktür. Türkiye güçlü bir devlettir. Her zorluğun üstesinden gelinecektir."

        Doğup büyüdüğü Bozkır'a hizmet etmenin, görevinin de ötesinde bir vefa borcu olduğunu anlatan Kalaycı, ilçeye yönelik projeler hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
        İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
        Diş tedavisine gitti... Genel anestezide kalbi durdu iddiası!
        Diş tedavisine gitti... Genel anestezide kalbi durdu iddiası!
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        "Kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz"
        "Kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz"
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        G.Saray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        G.Saray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        "Meydan okumaya geldim"
        "Meydan okumaya geldim"
        Evlendiler
        Evlendiler
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!
        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        İspanya'nın 10 gizli hazinesi!
        İspanya'nın 10 gizli hazinesi!
        Emekli işçiye prim iadesi yapılır mı?
        Emekli işçiye prim iadesi yapılır mı?
        Trump Grönland'ı ele geçirmekten vazgeçti
        Trump Grönland'ı ele geçirmekten vazgeçti

        Benzer Haberler

        Konya'da belediyenin "sıfır atık" projesiyle 5 yılda 15 bin ton atık ekonom...
        Konya'da belediyenin "sıfır atık" projesiyle 5 yılda 15 bin ton atık ekonom...
        Kuruyan Çavuşçu Gölü, yeniden canlandı
        Kuruyan Çavuşçu Gölü, yeniden canlandı
        'Motoru tamir edilmesi gerekir' denilen aracın sadece fan motoru arızalı çı...
        'Motoru tamir edilmesi gerekir' denilen aracın sadece fan motoru arızalı çı...
        Konya'da beton mikserinin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
        Konya'da beton mikserinin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
        Karapınar'da 15 dönüm arpa ekili tarla yangında zarar gördü
        Karapınar'da 15 dönüm arpa ekili tarla yangında zarar gördü
        Beyşehir'de kırmızı mercimekte hasat başladı
        Beyşehir'de kırmızı mercimekte hasat başladı