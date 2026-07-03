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        Konya'da beton mikserinin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

        Konya'da beton mikserinin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 19:25 Güncelleme:
        Konya'da beton mikserinin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

        Konya'da beton mikserinin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Merkez Karatay ilçesi Ali Ulvi Kurucu Caddesi'nde seyreden beton mikseri, aynı yönde ilerleyen elektrikli bisiklete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, elektrikli bisiklet sürücüsü Alim Çelik'in (62) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Çelik'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.



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