İki duvar arasında mahsur kalan kedi 9 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde iki duvar arasında mahsur kalan kedi, itfaiyenin 9 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Alaylar 1 Mahallesi Eti Lojmanları'ndaki binanın duvarından kedi sesi geldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Konya Büyükşehir Belediyesi, Seydişehir İtfaiye Amirliği ile Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kedinin konumunu net tespit edebilmek için duvarın çeşitli noktalarında uzun süre kontrollü çalışma yürüttü. Yaklaşık 9 saat süren çalışmalar sonucu mahsur kalan kedi, bulunduğu yerden sağlıklı şekilde çıkarıldı. Kedi, ilk kontrollerin ardından Seydişehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon ve Bakımevi'ne gönderildi.

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