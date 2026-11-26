Torku iştiraki Konya Şeker tarafından işletilen Soma ve Kangal Termik Santrallerinin üretiminin durmasıyla yüzlerce işçi mağdur oldu. Rızasız izne çıkarılan işçiler, Konya'da eylem yaptı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde Torku'nun iştiraki Konya Şeker tarafından işletilen, yıllık 1 milyon 908 bin 229 MWh elektrik üretim gücüne sahip olan Kangal Termik Santrali'ne üretim durdu. Son yıllarda kömür teminin noktasında güçlük çektiği ileri sürülen tesis, Konya Şeker tarafından satışa çıkarılmıştı. Satışı yapılamayan santralde kömür tedariği tamamen durmuş, bunun üzerine santralde çalışan bine yakın işçi, ücretli ve ücretsiz izne çıkarılmıştı.

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İşçiler, çocuklarıyla birlikte santrale yürüdü

Zorla ve rızasız şekilde izne çıkarılan yüzlerce işçi, durumu protesto etti. Kangal ilçe meydanında toplanan kalabalık, daha sonra termik santrale yürüdü. Yürüyüşe katılan çocuklar, ‘Benim kalemim babamın alın teriyle yazıyor', ‘Babamın işi benim geleceğim', ‘Üretimi durdurma, işçiyi mağdur etme' yazılı pankartlarla termik santrale kadar yürümüştü.

Sonuç alamayan işçiler eyleme Konya'da devam etti

Sivas'taki eylemden sonuç alamayan işçiler, Konya'ya gitti. Konya Şeker tarafından işletilen bir diğer termik santral olan Soma Termik Santrali ile bir araya gelen işçiler, sloganlar atarak eylem yaptı. Haklarını aradıklarını ve tesislerin yeniden faaliyete geçmesi gerektiğini söyleyen işçiler, mücadelelerinin süreceğini söyledi.