Konya'da park halindeyken alev alan otomobil hasar gördü
Konya'nın Beyşehir ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 26.11.2026 - 11:40 Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Evsat Mahallesi'nde park halindeki otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araçta hasar oluştu.
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