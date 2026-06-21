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        Isparta'da devrilen midibüste hayatını kaybeden kadın Konya'da defnedildi

        Isparta'nın Gelendost ilçesinde midibüsün devrildiği kazada ölen Keziban Baysal'ın (60) cenazesi memleketi Konya'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 15:17 Güncelleme:
        Isparta'da devrilen midibüste hayatını kaybeden kadın Konya'da defnedildi

        Isparta'nın Gelendost ilçesinde midibüsün devrildiği kazada ölen Keziban Baysal'ın (60) cenazesi memleketi Konya'da toprağa verildi.

        Selçuklu ilçesine getirilen Baysal'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kaldırıldı.

        Yazır Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Baysal'ın cenazesi yakınları tarafından defnedildi.

        - Olay

        Halit Emre Cengiz idaresindeki 42 BFT 431 plakalı midibüs, dün Isparta-Konya kara yolu Bağıllı köyü mevkisinde devrilmişti.

        Kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 5'i ağır 26 kişi yaralanmıştı.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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