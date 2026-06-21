Konya'da babasının kullandığı minibüsün altında kalan bebek yaşamını yitirdi

Konya’nın Kulu ilçesinde, gölgesinde uyuyan bebeğini fark etmeyen baba, minibüsü hareket ettirince bebek aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Bozan Mahallesi'nde tarım işçisi olarak çalışan yabancı uyruklu aile, 20 günlük erkek bebeği park halinde duran minibüsün gölgesinde dinlenmeye bıraktı. Baba Y. E, bebeği fark etmeden minibüsü hareket ettirince, bebek tekerin altında kaldı. Aile bebeği kendi imkanlarıyla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne getirdi. Doktorların müdahalelerine rağmen bebek kurtarılamadı. Bebeğin anne ve babası gözaltına alındı.

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