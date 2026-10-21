Kaldırımda ölü bulundu

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi kaldırımda hayatını kaybetmiş vaziyette bulundu.

Olay, Namık Kemal Mahallesi Atatürk Caddesi üzeri spor salonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerinde işe gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, kaldırım üzerinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, kaldırımda bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahsın cenazesi, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yapılan incelemeler sonucu cenazenin 60 yaşındaki İsmet Işıkçı'ya ait olduğu tespit edildi. Şahsın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

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Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.