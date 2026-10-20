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        Konya'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:48 Güncelleme:
        Konya'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Yeni Mahalle 24 Ağustos Bulvarı'ndaki kıraathanede dün yaşanan olayın arından gözaltına alınan zanlı H.H.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen H.H.Ş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Yeni Mahalle 24 Ağustos Bulvarı'ndaki kıraathanede, dün çıkan tartışmada, İbrahim A. ve Musa Y. silahla yaralanmış, Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İbrahim A. hayatını kaybetmiş, şüpheli H.H.Ş, gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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