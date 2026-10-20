Konya'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlısı tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Yeni Mahalle 24 Ağustos Bulvarı'ndaki kıraathanede dün yaşanan olayın arından gözaltına alınan zanlı H.H.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen H.H.Ş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yeni Mahalle 24 Ağustos Bulvarı'ndaki kıraathanede, dün çıkan tartışmada, İbrahim A. ve Musa Y. silahla yaralanmış, Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İbrahim A. hayatını kaybetmiş, şüpheli H.H.Ş, gözaltına alınmıştı.
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