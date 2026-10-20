Derebucak'ta doğal gaz yakıtlı kalorifer ateşçiliği kursu açıldı
Derebucak'ta mesleki eğitimi desteklemek ve bölgedeki istihdam olanaklarına katkı sunmak amacıyla doğal gaz yakıtlı kalorifer ateşçiliği kursu açıldı.
Derebucak'ta mesleki eğitimi desteklemek ve bölgedeki istihdam olanaklarına katkı sunmak amacıyla doğal gaz yakıtlı kalorifer ateşçiliği kursu açıldı.
Derebucak Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde başlayan kursta, katılımcılara doğal gaz yakıtlı kalorifer sistemlerinin işletilmesi konusunda bilgiler veriliyor.
Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, kursiyerlerle bir araya gelerek eğitim çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Mesleki yeterlilik kazandırmaya ve istihdama katkı sunmaya yönelik kursun başarıyla tamamlanmasını temenni eden Akçay, eğitimin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
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