Beyşehir Gölünde avlanan balıkların boyunu kontrol ettiler

Konya’nın Beyşehir ilçesinde su ürünleri avcılığına yönelik kontroller artırıldı. Göl üzerinde gerçekleştirilen ortak denetimlerde balıkçı tekneleri, avlanma belgeleri, ağ gözü açıklıkları ve balıkların boy limitlerine uygunluğu kontrol edildi.

Türkiye’nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü’nde su ürünlerinin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla denetimler sürüyor. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, göl üzerinde müşterek denetim gerçekleştirdi. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün su ürünleri kontrol birimi ile jandarma timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, göl çevresindeki karaya çıkış noktaları ve balıkçı tekneleri mercek altına alındı. Kontroller kapsamında balıkçıların gerekli ruhsat ve belgelere sahip olup olmadığı incelenirken, avcılıkta kullanılan ağların göz açıklıklarının mevzuata uygunluğu da denetlendi. Ekipler ayrıca avlanan balıkların belirlenen asgari boy limitlerini karşılayıp karşılamadığını kontrol etti.