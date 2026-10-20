Kıraathanedeki tüfekli saldırıda ölen şahıs son yolculuğuna uğurlandı

Konya'nın Akşehir ilçesindeki bir kıraathanede gerçekleştirilen saldırıda otururken tüfekle vurularak öldürülen İbrahim Aktaş son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün öğleden sonra Akşehir ilçesi 24 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan F.Ş.'ye ait kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.H.Ş., av tüfeğiyle aralarında husumet bulunan F.Ş.'nin işlettiği kıraathaneye geldi. İkili arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında getirdiği tüfekle kıraathanede rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada kahvehanede müşteri olarak bulunan İbrahim Aktaş (33) ile Musa Y.'ye isabet etti. Saldırının ardından şüpheli kaçarken, silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, İbrahim Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Musa Y. ise ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırının ardından kaçan şüpheli H.H.Ş., polis ekipleri tarafından kaçarken girdiği bir iş yerinde yakalandı. İbrahim Aktaş'ın cenazesi için Akşehir Hasan Paşa İmarert Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. İbrahim Aktaş'ın cenazesi Nasreddin Hoca Mezarlığı'na defnedildi.