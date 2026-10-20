Suğla Gölü'nde balıkçılara denetim
Seydişehir'de bulunan Suğla Gölü'nde balıkçılara su ürünleri kaynaklarının korunması noktasında denetim yapıldı.
Giriş: 20.10.2026 - 16:13 Güncelleme:
Seydişehir'de bulunan Suğla Gölü'nde balıkçılara su ürünleri kaynaklarının korunması noktasında denetim yapıldı.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balık alım kantarları ve teknelerde kapsamlı kontrol ve denetimler gerçekleştirdi.
Yetkililer, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına denetimlerin kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceğini belirtti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ