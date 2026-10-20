Suğla Gölü'nde balıkçılara denetim

​​​​​​​Yetkililer, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına denetimlerin kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balık alım kantarları ve teknelerde kapsamlı kontrol ve denetimler gerçekleştirdi.

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