Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Suğla Gölü'nde balıkçılara denetim

        Suğla Gölü'nde balıkçılara denetim

        Seydişehir'de bulunan Suğla Gölü'nde balıkçılara su ürünleri kaynaklarının korunması noktasında denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:13 Güncelleme:
        Suğla Gölü'nde balıkçılara denetim

        Seydişehir'de bulunan Suğla Gölü'nde balıkçılara su ürünleri kaynaklarının korunması noktasında denetim yapıldı.

        Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balık alım kantarları ve teknelerde kapsamlı kontrol ve denetimler gerçekleştirdi.

        ​​​​​​​Yetkililer, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına denetimlerin kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
        "Gönüllü iade yapmayanlara Adalet Bakanlığı hukuki süreç başlatacak"
        "Gönüllü iade yapmayanlara Adalet Bakanlığı hukuki süreç başlatacak"
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        PFDK bahis cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis cezalarını açıkladı!
        MHK Başkanı Anthony Taylor oldu!
        MHK Başkanı Anthony Taylor oldu!
        Film gibi narkotik operasyonu
        Film gibi narkotik operasyonu
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Teknede facia anları! Vinç devrildi!
        Teknede facia anları! Vinç devrildi!
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Yalancı liderlik
        Yalancı liderlik
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        Belçika'da kritik zirve!
        Belçika'da kritik zirve!
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Bisikletleriyle Avrupa turuna çıkan çift, Beyşehir'de mola verdi
        Bisikletleriyle Avrupa turuna çıkan çift, Beyşehir'de mola verdi
        Konya'da baba ve oğlunun öldürülmesiyle ilgili sanık çiftin yargılanmasına...
        Konya'da baba ve oğlunun öldürülmesiyle ilgili sanık çiftin yargılanmasına...
        Beyşehir Gölünde avlanan balıkların boyunu kontrol ettiler
        Beyşehir Gölünde avlanan balıkların boyunu kontrol ettiler
        Derebucak'ta istihdama yönelik yeni kurs
        Derebucak'ta istihdama yönelik yeni kurs
        İskoç çiftin yol hikayesi Beyşehir'e uzandı
        İskoç çiftin yol hikayesi Beyşehir'e uzandı
        Kahvehanede rastgele açılan ateşte ölen veteriner toprağa verildi
        Kahvehanede rastgele açılan ateşte ölen veteriner toprağa verildi