Konya'da baba ve oğlunun öldürülmesiyle ilgili sanık çiftin yargılanmasına devam edildi

Konya'da baba ile 11 yaşındaki oğlunun öldürülmesiyle ilgili sanık çiftin yargılanmasına devam edildi.

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hıdır A. ile tutuksuz yargılanan eşi Mercuhan A. ve taraf avukatları katıldı.

Hıdır A'nın avukatı Merve Türkmen Kaplan, sanığın eyleminin "kasten öldürme" ve "çocuğa karşı kasten öldürme" suçu değil 'olası kast' veya 'bilinçli taksirle öldürme' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Sanık Mercuhan A, o gün olay yerinde olmadığını öne sürerek, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Hıdır A'nın tutukluluk halinin devamına, eşi Mercuhan A'nın da adli kontrol şartının ve yurt dışı çıkış yasağının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Hıdır A, Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi'ndeki apartmanın bahçesinde 25 Ağustos 2025'te husumetlisi Mehmet (33) ve oğlu Servet Efe Koçyiğit'i (11) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, kocası hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen kadının olaydaki etkisine vurgu yapılmıştı.

Hıdır A. için iki kez ağırlaştırılmış müebbet, eşi için ise 40 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, "Hıdır A. asli fail olarak hareket ederken, eşi Mercuhan A'nın ise en başından itibaren eşinin yanında durup, olay sonrası birlikte kaçarak faile cesaret ve manevi destek verip, suç işleme kararını kuvvetlendirdiği, bu yüzden yardım eden sıfatıyla suça iştirakının olduğu anlaşılmıştır." ifadesine yer verilmişti.