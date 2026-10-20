Konya'da kayıp olarak aranan kişiyi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

İlçede "Temsili Nasreddin Hoca" olarak tanınan ve 77 gündür kayıp olan Mehmet Tural'ın (62) annesi Melahat Tural, oğlunun bulunması için katıldığı televizyon programında yetkililerden yardım istemiş, 2025 yılının Haziran ayında programa katılan Kenan Y, aralarında çıkan tartışma nedeniyle Tural'ı araçta tabancayla vurarak öldürdüğünü itiraf etmişti.

Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kenan Y. ile tutuksuz yargılanan babası Dursun Y. ve taraf avukatları katıldı.

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