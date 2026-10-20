Konya'da tarihi heykel kaidesini çalan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
Konya'da Roma dönemine ait olduğu belirlenen tarihi heykel kaidesini kepçeyle yerinden sökerek çalan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Konya’da Roma dönemine ait olduğu belirlenen tarihi heykel kaidesini kepçeyle yerinden sökerek çalan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesinde bir caminin önünde toprağa gömülü halde bulunan tarihi heykel kaidesinin çalınması üzerine Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, Roma dönemine ait olduğu belirlenen kaidenin kepçe yardımıyla yerinden söküldükten sonra çekiciye yüklenerek götürüldüğü tespit edildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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