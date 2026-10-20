Aygırdibi Şelalesi yaz kalabalığının ardından yöre halkını ağırlıyor

Konya'nın Bozkır ilçesinde yaz aylarında yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Aygırdibi Şelalesi, sezonun sona ermesiyle birlikte sakinliğe büründü. Sonbaharın renkleriyle ayrı bir güzelliğe kavuşan şelale, doğayla baş başa kalmak isteyen yöre halkını ağırlıyor.

Yaz mevsimi boyunca çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Aygırdibi Şelalesi, sonbaharla birlikte daha sakin bir atmosfere kavuştu. Yaz aylarındaki yoğunluk nedeniyle bölgeyi fazla tercih etmeyen Bozkırlılar, sonbahar, kış ve ilkbahar aylarında şelaleye daha fazla ilgi gösteriyor. Özellikle sakinlik arayan vatandaşlar, doğayla iç içe vakit geçirmek için bu dönemleri tercih ediyor.

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Karacahisar Mahallesi Muhtarı Numan Şimşek, bölgeyle ilgilenmeyi çok sevdiğini belirterek Aygırdibi Şelalesi'nin her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Sonbaharda yaprakların sararmasıyla bölgenin farklı bir görünüme kavuştuğunu ifade eden Şimşek, yöre halkının şelalenin bu mevsimde daha sessiz ve sakin olduğunu bildiğini, bu nedenle özellikle sonbaharı tercih ettiğini dile getirdi. Şelaleyi arkadaşlarına tanıtmak ve bölgenin doğal güzelliklerini göstermek amacıyla ziyaret eden Hasan Eren Deniz de güzel havada doğayla iç içe vakit geçirdiklerini belirtti.

Bölgenin sessiz ve sakin ortamında mangal yaparak keyifli zaman geçirdiklerini anlatan Deniz, doğayla buluşmak isteyen herkese Aygırdibi Şelalesi'ni ziyaret etmelerini tavsiye etti.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan ve turizm sezonunun sona ermesiyle memleketine gelen bir vatandaş ise köylerin ve bölgenin en güzel zamanlarının bu dönemler olduğunu söyledi.

Aygırdibi Şelalesi'nin her mevsim farklı bir güzelliğe sahip olduğunu vurgulayan vatandaş, memleketindeki son günlerini değerlendirerek bölgenin tadını çıkardığını ifade etti.

Vatandaş, Aygırdibi Şelalesi'nin doğal güzelliğinin daha fazla kişi tarafından keşfedilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.