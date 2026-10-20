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        Konya'da cami önündeki heykel kaidesinin çalınmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı

        Konya'nın Meram ilçesindeki caminin önünde bulunan heykel kaidesinin çalınmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 12:46 Güncelleme:
        Konya'da cami önündeki heykel kaidesinin çalınmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı

        Konya'nın Meram ilçesindeki caminin önünde bulunan heykel kaidesinin çalınmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Çaybaşı Mahallesi'ndeki caminin önünde duran, Roma İmparatorluğu döneminden kalma heykel kaidesinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Polis, güvenlik kameraları kayıtlarından, toprağa gömülü kaidenin bir kepçeyle yerinden sökülerek çekiciye yüklendiğini tespit etti.

        Araştırmalarını bu yönde yoğunlaştıran ekipler, kimliği belirlenen 3 şüpheliyi yakaladı.

        Emniyete götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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