Konya'da cami önündeki heykel kaidesinin çalınmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı
Konya'nın Meram ilçesindeki caminin önünde bulunan heykel kaidesinin çalınmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'nın Meram ilçesindeki caminin önünde bulunan heykel kaidesinin çalınmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Çaybaşı Mahallesi'ndeki caminin önünde duran, Roma İmparatorluğu döneminden kalma heykel kaidesinin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Polis, güvenlik kameraları kayıtlarından, toprağa gömülü kaidenin bir kepçeyle yerinden sökülerek çekiciye yüklendiğini tespit etti.
Araştırmalarını bu yönde yoğunlaştıran ekipler, kimliği belirlenen 3 şüpheliyi yakaladı.
Emniyete götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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