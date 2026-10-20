Kepçeyle Roma dönemine ait kaideyi çalan 3 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Meram ilçesinde bir caminin önünde bir kısmı toprağa gömülü olan Roma dönemine ait heykel kaidesinin çalınması üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kaidenin kepçeyle, gömülü olduğu yerden çıkarılıp taşındığını belirledi. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, operasyonla 3 kişiyi yakaladı.

KONYA'da, bir caminin önündeki Roma dönemine ait olduğu belirlenen heykel kaidesini kepçeyle çalıp götüren 3 şüpheli yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.