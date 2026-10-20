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        Kepçeyle Roma dönemine ait kaideyi çalan 3 şüpheli yakalandı

        KONYA'da, bir caminin önündeki Roma dönemine ait olduğu belirlenen heykel kaidesini kepçeyle çalıp götüren 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Kepçeyle Roma dönemine ait kaideyi çalan 3 şüpheli yakalandı

        KONYA'da, bir caminin önündeki Roma dönemine ait olduğu belirlenen heykel kaidesini kepçeyle çalıp götüren 3 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Meram ilçesinde bir caminin önünde bir kısmı toprağa gömülü olan Roma dönemine ait heykel kaidesinin çalınması üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kaidenin kepçeyle, gömülü olduğu yerden çıkarılıp taşındığını belirledi. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, operasyonla 3 kişiyi yakaladı.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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