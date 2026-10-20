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        Kahvehanede rastgele açılan ateşte ölen veteriner toprağa verildi

        KONYA'nın Akşehir ilçesinde Hasan Hüseyin Ş.'nin, husumetli olduğu F.Ş.'nin kahvehanesinde av tüfeğiyle rastgele ateş açması sonucu ölen Veteriner İbrahim Aktaş (33) toprağa verildi. Aktaş'ın ailesini ziyaret etmek üzere memleketine geldiği öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 14:43 Güncelleme:
        Kahvehanede rastgele açılan ateşte ölen veteriner toprağa verildi

        KONYA'nın Akşehir ilçesinde Hasan Hüseyin Ş.'nin, husumetli olduğu F.Ş.'nin kahvehanesinde av tüfeğiyle rastgele ateş açması sonucu ölen Veteriner İbrahim Aktaş (33) toprağa verildi. Aktaş’ın ailesini ziyaret etmek üzere memleketine geldiği öğrenildi.

        Olay, dün saat 15.30 sıralarında Yeni Mahalle 24 Ağustos Bulvarı'nda F.Ş.'ye ait kahvehanede meydana geldi. Hasan Hüseyin Ş., elinde av tüfeğiyle aralarında husumet bulunan F.Ş.'nin kahvehanesine geldi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Hasan Hüseyin Ş., tartışma sonrası tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar müşterilerden Kocaeli'ndeki bir hayvan hastanesinde görevli Veteriner İbrahim Aktaş ve Musa Yaşar'a isabet etti. Saldırgan, olayın ardından kahvehaneden hızla uzaklaştı.

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        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan İbrahim Aktaş, yaşamını yitirdi. Musa Yaşar da ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hasan Hüseyin Ş. de kaçarken rastgele girdiği bir iş yerinde polis ekiplerince yakalandı.

        Ailesini görmek için memleketine izne geldiği öğrenilen Aktaş'ın cenazesi bugün Hasan Paşa İmaret Camisi önüne getirildi. Aktaş, öğle vakti kılınan namazın ardından Nasreddin Hoca Mezarlığı'na defnedildi. Saldırıda yaralanan Musa Yaşar'ın tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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