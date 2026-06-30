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        Karatay Belediye Başkanı Kılca, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programına katıldı

        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 12:45 Güncelleme:
        Karatay Belediye Başkanı Kılca, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programına katıldı

        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Karatay Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dolapoğlu Parkı'nda düzenlenen programda, mahallelerin ihtiyaçları, devam eden yatırımlar ve planlanan projelerin ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılca, ilçenin her mahallesinde eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını, hizmete açılan Büyüksinan Parkı ve Kafe Karatay'ın mahalle sakinleri için önemli bir sosyal yaşam alanı haline geldiğini belirtti.

        Açılışı gerçekleştirilen alanların çocukların eğlenceli vakit geçireceği yerler olduğunu aktaran Kılca, "Çocuklara yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırımdır. Onlar bizim geleceğimiz. Ailelerimize çocuklarımızın okul dışı eğitimlerinde destek olmak amacıyla bu faaliyetlere devam ediyoruz. Parkımızın açılmasıyla birlikte mahallemiz çok güzel bir aile ortamına sahip oldu." dedi.

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