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        Konya'da şarampole savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin şarampole savrulması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Konya'da şarampole savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin şarampole savrulması sonucu 3 kişi yaralandı.

        M.Ç.B. idaresindeki 42 NS 561 plakalı otomobil, Beyşehir-Konya kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole savruldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan M.Ç.B. ile araçta bulunan N.S. ve T.K, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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