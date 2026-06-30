Konya'da şarampole savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin şarampole savrulması sonucu 3 kişi yaralandı. M.Ç.B. idaresindeki 42 NS 561 plakalı otomobil, Beyşehir-Konya kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.Ç.B. ile araçta bulunan N.S. ve T.K, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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