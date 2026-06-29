Konya'da "Vefa Umresi" projesinde kura çekilişi gerçekleştirildi

Konya Büyükşehir Belediyesince başlatılan "Vefa Umresi" projesi kapsamında ilk umre programına katılacak hak sahipleri noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişiyle belirlendi.



Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafız Osman Şahin, Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Müslüman Türk milletinin gönlünün her zaman Kabe'de ve Medine'de attığını, herkesin bir kere de olsa oraları görmenin umuduyla yaşadığını söyledi.



Bu durumun ilahilere ve şiirlere de yansıdığını dile getiren Şahin, "Bu aşkla tutuşup yanan nice kardeşlerimiz var. Onların bir kısmı gidebiliyor ama bir kısmı da gidemiyordu. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyemiz ve Diyanet İşleri Başkanlığımızla inşallah birazdan imzalayacağımız bir protokol neticesinde 60 yaş üzeri kardeşlerimizden gitme imkanı olmayan kardeşlerimize böyle bir fırsat sundular. Bundan dolayı da belediyemize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Şahin, hak sahiplerine iyilik ve güzellik temennisinde bulunarak, "Rabb'im bizim gönlümüzden peygamber aşkını, Kabe aşkını eksik etmesin. Nesillerimizi de evlatlarımızı da bu muhabbetle, bu aşkla yaşatsın." dedi.



- "UCLG Dünya Konseyi Toplantısı'nda Konya'nın sesini dünyaya taşıyacak tarihi başarıya daha imza attık"



Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya adına uluslararası arenada kazandıkları tarihi müjdeyi paylaşarak sözlerine başladı. Fas'ın Tanca şehrinde gerçekleştirilen UCLG Dünya Konseyi Toplantısı'nda Konya'nın sesini dünyaya taşıyacak tarihi başarıya daha imza attıklarını vurgulayan Altay, "Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığına üstün teveccühle yeniden seçildik. İnşallah önümüzdeki dönemde hem şehrimizin hem ülkemizin hem de dünyadaki belediyelerin sesi olmaya bundan sonra da gayret edeceğiz." şeklinde konuştu.



- Toplam 9 ayrı kafile kutsal topraklarla buluşturulacak



Altay, "Vefa Umresi" projesiyle imkansızlıklar sebebiyle kutsal topraklara gidememiş vatandaşları ve kahraman gazileri umre ibadetiyle buluşturacaklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Bu projeyi hazırlarken önceliğimizi, imkanları sınırlı olan ve daha önce hac ya da umre ibadetini yerine getirme fırsatı bulamamış 60 ile 75 yaş arasındaki kıymetli büyüklerimize verdik. Hemşehrilerimiz projemize büyük teveccüh gösterdi. Yıl içerisinde Ramazan ve Kurban Bayramı ile sömestr dönemlerindeki o malum yoğunluğu göz önüne alarak planlamalarımızı yaptık. Bu doğrultuda toplam 9 ayrı kafileyle daha fazla büyüğümüzü ve gazimizi bu manevi yolculukla buluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah ilk kafilemizi ağustos veya eylül ayında kutsal topraklara uğurlamayı istiyoruz. Her işimizde olduğu gibi bu kura çekilişinde de tek gayemiz, hemşehrilerimizin emanetini tam bir şeffaflık, mutlak adalet ve hakkaniyetle yerine getirmektir. İnşallah isimleri çıkan hemşehrilerimizi en kısa sürede kutsal topraklara göndermiş olacağız."





Konya İl Müftüsü Ali Öge'nin de katıldığı programda konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, İl Müftülüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında "Vefa Umresi" projesine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.



- Umre hayaline kavuşanlardan sevinç gözyaşı



Daha sonra proje kapsamında kutsal topraklara uğurlanacak ilk kafilenin asil ve yedek talihlileri noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi.





Kutsal topraklara gitmeye hak kazanan isimler büyük heyecan yaşadı, sevinç gözyaşları döktü.





Talihlilerin listesine "vefaumresi.konya.bel.tr" internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.



