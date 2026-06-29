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        Karatay Lavanta Bahçesi, yeni dönemde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

        Karatay Lavanta Bahçesi yeni sezonda ziyaretçilerini ağırlamaya başlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 15:24 Güncelleme:
        Karatay Lavanta Bahçesi, yeni dönemde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

        Karatay Lavanta Bahçesi yeni sezonda ziyaretçilerini ağırlamaya başlıyor.

        Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Belediye Başkanı Hasan Kılca, vatandaşları 1 Temmuz'da açılacak Lavanta Bahçesi ile 3- 4- 5 Temmuz'da düzenlenecek 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri'ne davet etti.

        Kılca, emeğin olduğu yerde değerin de var olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Moloz yığınlarıyla dolu bir alandı. Bugün ise her yıl ağırladığı yüz binlerce ziyaretçisiyle şehrimizin en önemli turizm destinasyonlarının başında geliyor. Karatay Lavanta Bahçelerimiz, şehrimize değer katan, tanıtım yönümüzü güçlendiren, üretim, istihdam ve katma değer sağlayan, her yönüyle örnek bir proje. Bahçemiz 1 Temmuz itibarıyla yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Ardından 3, 4 ve 5 Temmuz'da gerçekleştireceğimiz 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri'nde lavanta temalı stantlardan yöresel lezzetlere, çocuk oyunlarından sahne gösterilerine kadar birçok etkinlikle hemşehrilerimizi ve şehrimizi ziyaret edecek misafirlerimizi ağırlayacağız."

        Açıklamada, festivalde konserler, yarışmalar, tiyatro ve film gösterilerinin yanı sıra sihirbaz ve palyaço etkinliklerinin de yer alacağı aktarıldı.

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