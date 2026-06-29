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        Konya'da spor okulları törenle hizmete girdi

        Konya'da Gençlik ve Spor Bakanlığınca (GSB) çocuk ve gençlerin yaz aylarında daha verimli vakit geçirmesi ve sporla tanışması amacıyla düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları açılış töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 17:59 Güncelleme:
        Konya'da spor okulları törenle hizmete girdi

        Konya'da Gençlik ve Spor Bakanlığınca (GSB) çocuk ve gençlerin yaz aylarında daha verimli vakit geçirmesi ve sporla tanışması amacıyla düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları açılış töreni gerçekleştirildi.

        Kültür Park Amfi Tiyatro'da düzenlenen törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, sporun fiziksel gelişimi desteklemesinin yanında disiplinin, dostluğun, paylaşımın, özgüvenin ve sağlıklı yaşamın en önemli anahtarlarından olduğunu söyledi.

        Çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarında, milli ve manevi değerlerle yetişmelerinde sporun katkısının büyük olduğuna dikkati çeken Çintimar, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız, 'Yaza hareketli giriyoruz' sloganıyla çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmaya davet etmektedir. Yaz tatili boyunca ilimizin dört bir yanında alanında uzman antrenörlerimizin eşliğinde birçok farklı branşta tamamen ücretsiz eğitimler verilecektir." ifadelerini kullandı.

        Sporun önünde hiçbir engelin olmadığına yürekten inandıklarını dile getiren Çintimar, şöyle konuştu:

        "Bizler inanıyoruz ki bugün spor okuluna ilk adımını atacak evlatlarımız yarın ilimizi, ülkemizi ve ay yıldızlı bayrağımızı ulusal ve uluslararası arenada gururla temsil edecektir. Gençlik ve Spor Bakanlığı engelsiz spor okullarında ise engelli bireylerimizin sporun birleştirici ve iyileştirici gücünden en üst düzeyde faydalanmasını amaçlıyoruz."

        Törende, halk oyunları ve spor gösterileri düzenlendi.

        Proje kapsamında il genelindeki farklı tesislerde 6-18 yaş grubundaki çocuklara, yaz boyu 28 farklı branşta ücretsiz eğitim verilecek.

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