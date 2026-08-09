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        Konya Bisiklet Festivali tamamlandı

        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bisiklet Festivali sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 21:44 Güncelleme:
        Konya Bisiklet Festivali tamamlandı

        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bisiklet Festivali sona erdi.

        Kalehan Ecdat Parkı'nda 3 gün boyunca devam eden festival kapsamında çocuklara yönelik atölyeler, bisiklet deneyimi, sahne ve parkur etkinlikleri, akrobasi gösterileri düzenlendi.

        Festivalde yer alan dijital deneyim alanları ile video mapping ve dron gösterileri, hem çocuklar hem de yetişkinlerden büyük ilgi gördü.

        Festival kapsamında 15 dijital atölye, 35 farklı atölye etkinliği ve 17 farklı konseptte bisiklet enstalasyonu ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



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