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        Konya'da eşi tarafından silahla yaralanan kadın ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

        Konya'nın Yunak ilçesinde eşi tarafından silahla yaralanan 42 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 17:41 Güncelleme:
        Konya'da eşi tarafından silahla yaralanan kadın ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

        Konya'nın Yunak ilçesinde eşi tarafından silahla yaralanan 42 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        İlçeye bağlı Hursunlu Mahallesi'nde yaşayan K.Ç'nin eşi tarafından silahla yaralandığı bilgisi üzerine olay yerine acil müdahale için ambulans helikopter yönlendirildi.

        Arazinin zorlu şartlarına karşı hızlı müdahale için gönderilen helikopterle bulunduğu yerden alınan K.Ç, tedavisi için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma ekiplerinin olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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