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        Seydişehir'de "Mahallemde şenlik var, yaz seninle güzel" etkinlikleri başladı

        Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Mahallemde şenlik var, yaz seninle güzel" etkinliklerinin ilki Ortakaraören Mahallesi'nde gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 13:09 Güncelleme:
        Seydişehir'de "Mahallemde şenlik var, yaz seninle güzel" etkinlikleri başladı

        Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Mahallemde şenlik var, yaz seninle güzel" etkinliklerinin ilki Ortakaraören Mahallesi'nde gerçekleşti.

        Ortakaraören Mahallesi Hanönü'nde düzenlenen şenlik alanına survivor parkuru ve şişme oyun grupları kuruldu.

        Şenlikte, yüz boyama, balon katlama, sihirbaz gösterisi, mini disko ve masa oyunlarıyla çocuklar ve aileleri, eğlenceli bir akşam geçirdi.

        Program, sanatçı Yusuf Karakuş’un seslendirdiği türkülerle sona erdi.

        Şenliğe Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Arın, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Şenliklerin, Gevrekli, Taraşçı, Akçalar, Kesecik, Bostandere, Çavuş ve Ketenli mahallelerinde de yapılacağı bildirildi.

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