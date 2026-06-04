Konya kent merkezi ve 28 ilçesinde "Eş Zamanlı Bisiklet Sürüş Etkinliği" gerçekleştirildi

Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Konya kent merkezi ve 28 ilçesinde "Eş Zamanlı Bisiklet Sürüş Etkinliği" yapıldı.



Konya'nın ilçelerinde saat 19.00'da eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin merkez ayağı Kılıçarslan Kent Meydanı'nda protokol üyeleri ve bisiklet tutkunlarının katılımıyla gerçekleştirildi.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, burada yaptığı konuşmada, programın Dünya Bisiklet Günü etkinlikleri çerçevesinde yapıldığını vurgulayarak "Konya 680 kilometre bisiklet yoluyla Türkiye'nin açık ara en çok bisiklet yoluna sahip ili. Konya'nın Avrupa Bisiklet Başkenti olması nedeniyle birçok organizasyon düzenliyoruz. Amacımız Konya'da her yaştan insanın güvenli bir şekilde bisiklet kullanması için uygun ortamı sağlamak." dedi.



Etkinlik kent merkezinde bisiklet sürüşünün ardından yine Kılıçarslan Kent Meydanı'nda sona erdi.







