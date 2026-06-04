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        Seydişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 17:29 Güncelleme:
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        Seydişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.


        Ekipler, çevreyolunda durdurduğu araçta yüklü miktarda uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

        Olayla ilgili araçtaki M. M. gözaltına alındı.


        Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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