USAR, D-8 ülkeleri arasındaki akademik işbirliği ağını genişletiyor

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi (USAR), İslam dünyasındaki akademik işbirliklerini güçlendirmek amacıyla Malezya ve Endonezya'daki üniversitelerle ortak çalışma protokolleri imzaladı.



USAR Başkanı Abdullah Akmaz ve Genel Koordinatör Muhammed Murat Öymez ile beraberindeki heyet, Malezya ve Endonezya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi.



Malezya'da Uluslararası İslam Üniversitesi (IIUM), Endonezya'da ise Sultan Agung İslam Üniversitesi (UNISSULA) yetkilileriyle bir araya gelen heyet, iki ülkedeki yükseköğretim kurumlarıyla akademik işbirliği protokolü imzaladı.



Protokolle akademisyen ve öğrenci değişim programları, dil eğitimi, ortak yayınlar, uluslararası konferans, sempozyum organizasyonları ve ortak araştırma projelerinin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.



Akmaz, AA muhabirine, bu ziyaretlerin İslam dünyasındaki üniversiteler arasında güçlü bir iletişim ve dayanışma zemini oluşturulması açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.



Pakistan'daki Bahria Üniversitesi ile başlattıkları süreci genişlettiklerini belirten Akmaz, şunları kaydetti:



"Malezya ve Endonezya, D-8 teşkilatı kapsamında akademik işbirliği kurduğumuz ülkeler oldu. D-8 ülkeleri arasında yükseköğretim alanındaki ortaklıkları güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bundan sonraki süreçte Mısır, İran, Bangladeş ve Nijerya başta olmak üzere diğer üye ülkelerdeki üniversitelerle de benzer işbirlikleri geliştirmeyi amaçlıyoruz. Akademik çalışmaların yanı sıra, İslam dünyasının bilim insanları arasında ortak üretim kültürünün gelişmesi ve ümmet bilincinin güçlenmesi açısından bu girişimleri son derece kıymetli görüyoruz."



Akmaz, genç araştırmacıların desteklenmesi ve kültürel etkileşimin geliştirilmesi konularına öncelik verildiğini sözlerine ekledi.

