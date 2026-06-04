Konya'da sahte altın operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adliyede

Konya'nın Seydişehir ve Beyşehir ilçelerinde düzenlenen sahte altın operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.



Polis ekipleri, iki ilçede kuyumculara sahte altın satılmaya çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.



Yapılan çalışmalar sonrası kimlikleri tespit edilen 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen 43 adet 1 gramlık altın, 53 bin 500 lira ile 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

