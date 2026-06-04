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        Konya'da sahte altın operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adliyede

        Konya'nın Seydişehir ve Beyşehir ilçelerinde düzenlenen sahte altın operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 15:22 Güncelleme:
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        Konya'da sahte altın operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adliyede

        Konya'nın Seydişehir ve Beyşehir ilçelerinde düzenlenen sahte altın operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Polis ekipleri, iki ilçede kuyumculara sahte altın satılmaya çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Yapılan çalışmalar sonrası kimlikleri tespit edilen 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen 43 adet 1 gramlık altın, 53 bin 500 lira ile 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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