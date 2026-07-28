Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konya lavanta üretiminde ön plana çıkıyor

        Konya lavanta üretiminde ön plana çıkıyor

        Türkiye'de lavanta üretiminin yaklaşık yüzde 6'sını karşılayan Konya, üretimde beşinci sırada yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 15:29 Güncelleme:
        Konya lavanta üretiminde ön plana çıkıyor

        Türkiye'de lavanta üretiminin yaklaşık yüzde 6'sını karşılayan Konya, üretimde beşinci sırada yer aldı.

        Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kırsalda yaşayan vatandaşların gelir düzeyini yükseltmeyi ve ekilmeyen atıl arazileri üretime kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

        Saha çalışmaları ve üreticiye sağlanan ekipman desteğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altay, şunları kaydetti:

        "Bugüne kadar 1 milyon 300 bin metrekare alanda, 2 milyon 300 bin lavanta fidesini yüzde 75 hibeyle üreticilerimizle buluşturduk. Lavanta hasat makineleri, fide dikim makinesi destekleri ve damıtma merkeziyle üreticimize ciddi katkı sağladık. Lavanta tarımının katma değerini artırmaya yönelik bir diğer önemli adımımız ise lavanta balı üretimi oldu. Bu doğrultuda, Güneysınır lavanta balı için arılı kovan desteği vererek markalaşma sürecini başlattık. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Konya, Türkiye lavanta üretiminin yaklaşık yüzde 6'sını karşılamakta ve ülke genelinde üretimde 5. sırada yer almaktadır."

        Güneysınır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ziraat Mühendisi Mustafa Kurşun da bölgede yer altı suyunun bulunmadığını, ağırlıklı olarak hububat yetiştirildiğini bildirdi.

        Büyükşehir Belediyesiyle kırsaldaki terk edilmiş ve küçük arazileri üretime kazandırmak için çalıştıklarını aktaran Kurşun, "Sadece lavanta değil, kekik ve adaçayı gibi tıbbi aromatik bitkilerin ekimi teşvik edildi. Kooperatif olarak bu tesiste üreticilerimizin getirdiği ürünlerin yağını çıkarıyor, yurt içi ve dışı pazarlara sunuyoruz. Tesisimiz İç Anadolu Bölgesi'nde tek olma özelliğine sahip. Konya, Ankara, Karaman ve Aksaray'dan gelen tüm ürünler burada katma değere dönüştürülüyor." ifadelerini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran ile şu an çok güçlü bir ilişkimiz var
        Trump: İran ile şu an çok güçlü bir ilişkimiz var
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        184 yıllık fabrika 1 Euro'ya satılık
        184 yıllık fabrika 1 Euro'ya satılık
        İsrail İran'a saldırmak istedi, ABD onay vermedi
        İsrail İran'a saldırmak istedi, ABD onay vermedi
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        Beşiktaş'ta stoper mesaisi: Jeff Chabot listede!
        Beşiktaş'ta stoper mesaisi: Jeff Chabot listede!
        Fransa tarihinin en büyük yangın felaketi!
        Fransa tarihinin en büyük yangın felaketi!
        "İsme henüz karar vermedik"
        "İsme henüz karar vermedik"
        Motosiklet kazası sanıldı... Cinayet şüphelisi çok yakını çıktı!
        Motosiklet kazası sanıldı... Cinayet şüphelisi çok yakını çıktı!
        Yasal bağını kopardı
        Yasal bağını kopardı
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        O an kamerada! 4 kadın 100 kiloluk buzdolabını çaldı!
        O an kamerada! 4 kadın 100 kiloluk buzdolabını çaldı!
        Teknede güneşlendi
        Teknede güneşlendi
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Daha 12 yaşındaydı... Beslediği kuşlar ölümü oldu!
        Daha 12 yaşındaydı... Beslediği kuşlar ölümü oldu!
        Forvette sürpriz düello!
        Forvette sürpriz düello!

        Benzer Haberler

        Karapınar'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
        Karapınar'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
        Konya'da YKS'ye giren öğrenciler için tercih danışmalığı başladı
        Konya'da YKS'ye giren öğrenciler için tercih danışmalığı başladı
        Ayçiçeği tarlaları görsel şölen oluşturuyor
        Ayçiçeği tarlaları görsel şölen oluşturuyor
        Kuyumcu, soygun girişiminde öldürülmüş
        Kuyumcu, soygun girişiminde öldürülmüş
        Geri dönüşüm fırsatını dolandırıcılık tuzağına çevirdiler
        Geri dönüşüm fırsatını dolandırıcılık tuzağına çevirdiler
        KSO, 7 yıldızlı hizmet veren Türkiye'deki tek sanayi odası oldu
        KSO, 7 yıldızlı hizmet veren Türkiye'deki tek sanayi odası oldu