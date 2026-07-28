Konya lavanta üretiminde ön plana çıkıyor

Türkiye'de lavanta üretiminin yaklaşık yüzde 6'sını karşılayan Konya, üretimde beşinci sırada yer aldı.



Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kırsalda yaşayan vatandaşların gelir düzeyini yükseltmeyi ve ekilmeyen atıl arazileri üretime kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.



Saha çalışmaları ve üreticiye sağlanan ekipman desteğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altay, şunları kaydetti:



"Bugüne kadar 1 milyon 300 bin metrekare alanda, 2 milyon 300 bin lavanta fidesini yüzde 75 hibeyle üreticilerimizle buluşturduk. Lavanta hasat makineleri, fide dikim makinesi destekleri ve damıtma merkeziyle üreticimize ciddi katkı sağladık. Lavanta tarımının katma değerini artırmaya yönelik bir diğer önemli adımımız ise lavanta balı üretimi oldu. Bu doğrultuda, Güneysınır lavanta balı için arılı kovan desteği vererek markalaşma sürecini başlattık. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Konya, Türkiye lavanta üretiminin yaklaşık yüzde 6'sını karşılamakta ve ülke genelinde üretimde 5. sırada yer almaktadır."



Güneysınır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ziraat Mühendisi Mustafa Kurşun da bölgede yer altı suyunun bulunmadığını, ağırlıklı olarak hububat yetiştirildiğini bildirdi.



Büyükşehir Belediyesiyle kırsaldaki terk edilmiş ve küçük arazileri üretime kazandırmak için çalıştıklarını aktaran Kurşun, "Sadece lavanta değil, kekik ve adaçayı gibi tıbbi aromatik bitkilerin ekimi teşvik edildi. Kooperatif olarak bu tesiste üreticilerimizin getirdiği ürünlerin yağını çıkarıyor, yurt içi ve dışı pazarlara sunuyoruz. Tesisimiz İç Anadolu Bölgesi'nde tek olma özelliğine sahip. Konya, Ankara, Karaman ve Aksaray'dan gelen tüm ürünler burada katma değere dönüştürülüyor." ifadelerini kullandı.







