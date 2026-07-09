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        Konya savunma ve havacılık sanayisi ihracatını yılın ilk yarısında yüzde 13,5 artırdı

        Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, savunma ve havacılık sanayisi ihracatını yılın ilk yarısında yüzde 13,5 artırarak 107 milyon doların üzerine çıkaran Konya'nın, Türk savunma sanayisinin stratejik üretim ve ihracat üslerinden biri haline geldiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Konya savunma ve havacılık sanayisi ihracatını yılın ilk yarısında yüzde 13,5 artırdı

        Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, savunma ve havacılık sanayisi ihracatını yılın ilk yarısında yüzde 13,5 artırarak 107 milyon doların üzerine çıkaran Konya'nın, Türk savunma sanayisinin stratejik üretim ve ihracat üslerinden biri haline geldiğini söyledi.

        Büyükeğen, yaptığı yazılı açıklamada, savunma sanayisinde Konya imzasının güçlendiğini belirtti.

        Konya'nın, savunma ve havacılık sanayisinde yakaladığı ihracat başarısıyla dikkati çektiğini ifade eden Büyükeğen, "Konya, savunma ve havacılık sanayisi ihracatını yılın ilk yarısında yüzde 13,5 artırarak 107 milyon doların üzerine çıkardı, Türk savunma sanayisinin stratejik üretim ve ihracat üslerinden biri haline geldi. Aynı dönemde Konya'nın toplam ihracatı ise ortalama yüzde 3,3 arttı. Böylece savunma ve havacılık sanayisi, genel ihracat artışının dört katından fazla büyüme kaydetti." ifadelerini kullandı.

        Büyükeğen, savunma sanayisinin Konya sanayisinin en güçlü lokomotiflerinden biri haline geldiğini vurgulayarak, şehrin üretim kabiliyetiyle Türkiye'nin savunma gücüne önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

        2025 yılında Konya'nın savunma ve havacılık sanayisi ihracatının yüzde 25 artışla, 206 milyon 805 bin dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatan Büyükeğen, Konya'nın Ankara, İstanbul ve Eskişehir'in ardından sektörün en fazla ihracat yapan dördüncü ili konumuna yükseldiğini bildirdi.


        Büyükeğen, "Sektörde kilogram başına 45 dolarlık ihracat değeriyle, yüksek katma değer üreten şehirler arasında yerimizi güçlendiriyoruz. İnşallah yıl sonunda sektörde yeni bir ihracat rekoruna ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        - Savunma sanayisinin güçlü tedarik merkezi

        Konya'nın ihracatın yanı sıra milli üretim altyapısıyla da sektörün en önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkati çeken Büyükeğen, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü Onaylı Tedarikçi Listesi'nde yer alan 62 firma ile Konya'nın, Ankara ve İstanbul'un ardından Türkiye üçüncüsü olduğunu vurguladı.

        Şehirde faaliyet gösteren 337 silah ve mühimmat üreticisinin Türkiye'deki üreticilerin yarısından fazlasını oluşturduğunu belirten Büyükeğen, "Askeri silah ve parça imalatında Türkiye üretiminin yüzde 53'ünü Konya’da gerçekleştiriyoruz. Bu güçlü üretim kapasitesi Konya'mızı savunma sanayisinin stratejik çözüm ortaklarından biri haline getirdi. Bu başarıda emeği geçen tüm sanayicilerimizi, çalışanlarını ve sektörün tüm paydaşlarını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Oda olarak şehrin savunma sanayi ekosistemini geliştirmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini vurgulayan Büyükeğen, Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'nın dokuzuncusunu 2027 yılında düzenleyeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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