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        Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin ziyaretçi profili haritadaki iğnelerle ortaya çıktı

        ANIL KURU - Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde Türkiye ve dünya haritasının bulunduğu "Nereden Geliyorsunuz" panosuna bırakılan 25 bin toplu iğne, bahçenin ziyaretçi profiline ilişkin veriler sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 11:40 Güncelleme:
        Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin ziyaretçi profili haritadaki iğnelerle ortaya çıktı

        ANIL KURU - Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde Türkiye ve dünya haritasının bulunduğu "Nereden Geliyorsunuz" panosuna bırakılan 25 bin toplu iğne, bahçenin ziyaretçi profiline ilişkin veriler sunuyor.

        Konya'da 7200 metrekarelik kullanım alanına sahip bahçe, kentin turizmine katkı sağlamaya devam ediyor.

        Bahçe, 195 tür bitki ile 60'dan fazla kelebek türüne doğal yaşam alanı sunuyor.

        Ziyaretçilerin geldikleri yerler ise Türkiye ve dünya haritasının yer aldığı panoya bırakılan toplu iğneler sayesinde belirleniyor.

        - "Ziyaretçilerimizle aramızda kurduğumuz bir bağ"

        Tropikal Kelebek Bahçesi Başbiyoloğu Turgut Tuş, AA muhabirine, harita uygulamasını hayata geçirmelerindeki amacın gözleme dayalı bilgileri somut hale getirmek olduğunu söyledi.

        Uygulama sayesinde ziyaretçilerle etkileşim kurma imkanı sağlandığını anlatan Tuş, şunları kaydetti:

        "Dünyanın her yerinden ziyaretçi geldiğini biliyorduk. Harita sayesinde gelen ziyaretçilerin nerelerden geldiğini net şekilde görmeye başladık. Japonya, Almanya, Cezayir, Tunus, Malezya, Endonezya gibi ülkelerden gelen ziyaretçiler olduğunu haritadaki iğneler sayesinde görmüş olduk. Harita uygulamasına bilimsel bir veri gözüyle bakmıyoruz, bu bir etkileşim aracı, ziyaretçilerimizle aramızda kurduğumuz bir bağ. İnsanların nereden geldiğini, nereli olduğunu ya da nerede yaşadığını gözlemleme imkanı bulduk. İnsanlar bağlantılı oldukları yeri işaretlediği için elimizde anlamlı bir veri oluştuğunu söyleyebiliriz."

        Dünya haritası üzerinde bulunan alanın daha küçük olduğu için bazı ülkelerin hızla iğneyle dolduğunu vurgulayan Tuş, "Avrupa bölgesinden yoğun şekilde ziyaretçi aldığımız için haritanın o bölümü kısa sürede doldu. O taraftan gelen misafirlerimiz kendi çözümlerini bularak peçetelerin üzerine, kağıtların üzerine Almanya, Makedonya gibi yazarak haritaya iğneledi." ifadelerini kullandı.

        Tuş, hızlı tren hattının bulunduğu şehirlerden yoğun ziyaretçi çektiklerini belirterek, Konya'nın geçiş güzergahında bulunması dolayısıyla yazın ziyaretçi sayısında belirgin artış yaşandığını dile getirdi.

        Azerbaycan'dan gelen Muzaffer Mustafayev ise Konya'yı, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin şehri olması ve manevi atmosferi dolayısıyla sevdiğini söyledi.

        Bahçeyi çok sevdiğini anlatan Mustafayev, "Şahane bir yer burası. Daha önce böyle bir yere gitmemiştim. Böyle bir yere ilk kez geldim. Azerbaycan'dan geldiğim yeri işaretledim. Burası bizim için çok güzel bir anı oldu." dedi.






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