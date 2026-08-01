Konya'da baraja giren kişi boğuldu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde baraj gölüne giren kişi hayatını kaybetti. Ailesiyle balık tutmak için Altınapa Baraj Gölü'ne giden Barış Aslan (38), otlara takılan oltasını kurtarmak amacıyla suya girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıç ekipleri, dalgıç polisleri, AFAD ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Aslan'ın cesedine ulaşıldı. Aslan'ın cenazesi morga götürüldü.

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