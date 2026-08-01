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        Konya'da baraja giren kişi boğuldu

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde baraj gölüne giren kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Konya'da baraja giren kişi boğuldu

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde baraj gölüne giren kişi hayatını kaybetti.

        Ailesiyle balık tutmak için Altınapa Baraj Gölü'ne giden Barış Aslan (38), otlara takılan oltasını kurtarmak amacıyla suya girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıç ekipleri, dalgıç polisleri, AFAD ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Aslan'ın cesedine ulaşıldı.

        Aslan'ın cenazesi morga götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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