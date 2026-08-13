Konya'da 1 kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 2 kardeş gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Musalla Bağları Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde, aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenilen F.A. (25) ve kardeşi İ.A. (20) ile Yakup Okutan (40) arasında yemek servisi nedeniyle tartışma çıktı.

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