Konya'da 1 kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 2 kardeş gözaltına alındı
Konya'nın Selçuklu ilçesindeki alışveriş merkezinde, 1 kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 kardeş gözaltına alındı.
Konya'nın Selçuklu ilçesindeki alışveriş merkezinde, 1 kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 kardeş gözaltına alındı.
Musalla Bağları Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde, aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenilen F.A. (25) ve kardeşi İ.A. (20) ile Yakup Okutan (40) arasında yemek servisi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Okutan, bıçakla ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Okutan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olaya karışan 2 kardeşi gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.