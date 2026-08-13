Konya'da 10 yıldır aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan zanlı gözaltına alındı.
Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan ve 10 yıldır firari olarak aranan B.Ç'nin (50) yakalanması için çalışma yürüttü.
Polis, yaklaşık bir ay sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliyi Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi'nde bir evde yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.