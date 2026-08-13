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        Uzmanından tiroid rahatsızlığıyla ilgili bilgi kirliliği uyarısı

        MELİKE KESKİN - Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun Karakurt, tiroid hastalığıyla ilgili internette ve sosyal medyada yayılan abartılı bilgilerin bilgi kirliliğine neden olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Uzmanından tiroid rahatsızlığıyla ilgili bilgi kirliliği uyarısı

        MELİKE KESKİN - Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun Karakurt, tiroid hastalığıyla ilgili internette ve sosyal medyada yayılan abartılı bilgilerin bilgi kirliliğine neden olduğunu söyledi.

        Karakurt, AA muhabirine, hipotiroidinin en sık görülen tiroid hastalıklarından biri olduğunu, hastalık hakkında yaygın bir bilgi kirliliğiyle mücadele ettiklerini dile getirdi.

        Birçok şikayetin bu hastalıkla ilişkilendirildiğini ancak doğru tedaviyle aslında bu şikayetlerin tiroid kaynaklı olmadığının görüleceğini vurgulayan Karakurt, şöyle konuştu:

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        "Haşimato hastalığı olarak da herkes tarafından bilinir. Hastalıkla ilgili internette, sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var. 'Kilo aldım, haşimato yaptı, halsizliği bu yaptı' gibi gereksiz şekilde abartılmış bilgi kirliliği var. Aslında çok masum bir hastalık. Buradaki sorun nedir? Tiroid hormonu eksikliğidir. Tiroid hormonunu yerine koyduğun zaman problem yüzde 99 çözülmüştür. Tabii ki böyle olunca da çözüm başka yerlerde aranır. Mesela moda, glutensiz diyet. Hiç lüzumsuz, gereksiz bir şey ama çok moda. Bununla haşimatonun iyileşeceğini söylerler. Diyetle falan bu iş çözülmez, hiçbir perhizi de yoktur haşimato hastalığının. Normal, iyotlu tuz kullanacak hastalar. Bu çok önemli."

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        - "Çok önemli, hayati öneme sahip bir hormon eksikliği ama tedavisi çok kolay"

        Karakurt, iyotlu tuz kullanımı ve ilaç tedavisiyle hastanın hayatına sağlıklı şekilde devam edebileceğini belirterek, "Genellikle daha sağlıklı diye kaya tuzu kullanılır. Bu yanlış. Bizim önerdiğimiz, marketlerde satılan içerisinde iyot bulunan tuz. Günlük 5 gram tuz herkes için uygundur. Bunun içerisinde artık ne kadar iyot varsa yani markette satılan iyotlu tuzu kullansın, yeterli." diye konuştu.

        Tiroid hastalığının kolay tedavi edilebilen hastalıklardan biri olduğunu anlatan Karakurt, "Çok kolay tedavi edilebilir, insanın başına gelebilecek en kolay hastalıklardan birisi. Çok önemli, hayati öneme sahip bir hormon eksikliği ama tedavisi çok kolay. Günde bir tablet ilacın içilmesiyle yüzde 100 çözülen bir hastalık." dedi.

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        Gebelerde de iyot alımının önemine işaret eden Karakurt, aşırı iyot kullanımına karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

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