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        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Seydişehir'de otomobilin çarptığı 2 koyun telef oldu

        Seydişehir'de otomobilin çarptığı 2 koyun telef oldu

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin çarptığı iki koyun telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 10:44 Güncelleme:
        Seydişehir'de otomobilin çarptığı 2 koyun telef oldu

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin çarptığı iki koyun telef oldu.

        M.G. idaresindeki otomobil, Karabulak Kavşağı Isparta Caddesi'nde koyunlara çarptı.

        Koyunlardan ikisi telef oldu, araçta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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