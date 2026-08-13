Seydişehir'de otomobilin çarptığı 2 koyun telef oldu
Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin çarptığı iki koyun telef oldu.
Giriş: 13.08.2026 - 10:44 Güncelleme:
Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin çarptığı iki koyun telef oldu.
M.G. idaresindeki otomobil, Karabulak Kavşağı Isparta Caddesi'nde koyunlara çarptı.
Koyunlardan ikisi telef oldu, araçta hasar oluştu.
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