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        Konya'da 15 Temmuz anma etkinliklerinin hazırlıkları başladı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bu yıl "İrade Bizim, Zafer Bizim!" konseptiyle 10'uncusu düzenlenecek "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" kapsamında Konya Valiliğinde hazırlık toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Konya'da 15 Temmuz anma etkinliklerinin hazırlıkları başladı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bu yıl "İrade Bizim, Zafer Bizim!" konseptiyle 10'uncusu düzenlenecek "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" kapsamında Konya Valiliğinde hazırlık toplantısı yapıldı.

        Vali Yardımcısı Mustafa Sait Arcaklıoğlu'nun başkanlık ettiği toplantıda, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünce bir sunum gerçekleştirildi.

        İl merkezi ve ilçelerinde düzenlenecek etkinliklere dair kurumlar arası görevlendirmeler ve program akışı netleştirildi.

        Katılımcı kurum yöneticilerinin görüş ve önerileri doğrultusunda şekillenen programın, önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

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