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        Seydişehir'de fotoğraf sergisi açıldı

        Seydişehir Belediyesi ile Seydişehir Kültür, Sanat, Turizm ve Spor Derneği'nin (SEYDER) işbirliğinde fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 15:09 Güncelleme:
        Seydişehir'de fotoğraf sergisi açıldı

        Seydişehir Belediyesi ile Seydişehir Kültür, Sanat, Turizm ve Spor Derneği'nin (SEYDER) işbirliğinde fotoğraf sergisi açıldı.

        Adile Baysal Kültür ve Sanat Evi'nde​​​​​​​ düzenlenen sergide, fotoğraf sanatçısı Mustafa Ünal'ın 50 eseri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, serginin ilçenin doğal ve kültürel zenginliklerini çok güzel gösterdiğini belirtti.


        Ünal ise yaklaşık 20 yıldır fotoğraf çektiğini belirterek, serginin açılmasına destek verenlere teşekkür etti.

        Sergi, 20 Haziran'a kadar açık olacak.



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