Seydişehir'de fotoğraf sergisi açıldı
Seydişehir Belediyesi ile Seydişehir Kültür, Sanat, Turizm ve Spor Derneği'nin (SEYDER) işbirliğinde fotoğraf sergisi açıldı.
Seydişehir Belediyesi ile Seydişehir Kültür, Sanat, Turizm ve Spor Derneği'nin (SEYDER) işbirliğinde fotoğraf sergisi açıldı.
Adile Baysal Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen sergide, fotoğraf sanatçısı Mustafa Ünal'ın 50 eseri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, serginin ilçenin doğal ve kültürel zenginliklerini çok güzel gösterdiğini belirtti.
Ünal ise yaklaşık 20 yıldır fotoğraf çektiğini belirterek, serginin açılmasına destek verenlere teşekkür etti.
Sergi, 20 Haziran'a kadar açık olacak.
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