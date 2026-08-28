Konya'da AFAD Akreditasyon Kampı başladı

Konya'nın Ilgın ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca düzenlenen 103 ekip ve 1030 personelin katıldığı İç Anadolu-Akdeniz ve Ege Bölgeleri Akreditasyon Kampı başladı.

Konya Valisi İbrahim Akın, ilçeye bağlı Bulcuk Mesire Alanı'ndaki programda, dünyanın küresel iklim değişikliğiyle mücadele ettiğini belirtti.

Akın, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin birçok felaketi de beraberinde getirdiğini vurgulayarak, "Bugün artık sadece deprem konuşmuyoruz. Bunun yanında kuraklığı konuşuyoruz, selleri konuşuyoruz, yangınları konuşuyoruz, toz bulutlarını konuşuyoruz. İşte hemen ağustos ayının başında Kolombiya'da yaşanan büyük deprem, henüz birkaç gün önce kamuoyuna yansıyan, adeta bir kabusu andıran Nepal'deki felaket, artık dünyanın her türlü felakete hazır olması gerektiğini gösteren işaretler." dedi.

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Afetlerle mücadelede afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında yapılması gereken çalışmaların önemli olduğunu aktaran Akın, afetlere müdahalede başarının anahtarının koordinasyon içinde ve birlikte hareket edebilmekten geçtiğini söyledi.

Kampa 103 ekip ve 1030 personelin katıldığını ifade eden Akın, "Bugün Konya'mızda da 18 ekibimiz AFAD Başkanlığımıza akredite oldu. Şu anda 9 ekibimizin de akreditasyon süreci devam ediyor. Dolayısıyla bizler Konya olarak bu akredite ekiplerimizin sayısının daha da artması noktasında gayret gösteriyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu bizim Konya'mızın gücü olacak, ülkemizin gücü olacak ve sadece Türkiye'nin değil, bugün her afette karşılaşan ülkenin yardım talebinde bulduğu ülkemizin uluslararası yüzü ve gücü olacak. Anadolu'da bir laf vardır. Allah muhtaç etmesin, diye. Allah muhtaç etmesin ama muhtaç olduğumuzda da sizlerin yokluğunu göstermesin. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız." diye konuştu.

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- "6 Şubat depremi Türk insanının gücünü, dayanışmasını, birlikteliğini aynı zamanda göstermesi için bir fırsat oldu"

AFAD Başkan Yardımcısı Cengiz Gevrek de Türkiye'nin çok güzel bir coğrafyada bulunduğunu ancak çeşitli risklerle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Anadolu topraklarının çok büyük depremlerle sarsıldığını hatırlatan Gevrek, "Bunlardan en büyüğü işte 1999'da yaşadığımız Marmara depremi. Onun akabinde de 'asrın felaketi' dediğimiz 6 Şubat'ta büyük bir afet yaşadık. Marmara depremini tabii ki biz bir milat olarak kabul ediyoruz. Çünkü ülkemiz, bu depremden sonra gerek şehirleşmemizde gerek afetlere müdahalemizde gerek risklerin azaltılmasında gerekse afet sonrası iyileştirme çalışmalarında yeniden bir yapılanmaya gitti. Bunun sonucu olarak da 2009'da bütünleşik bir afet yönetim sisteminin kurulması amacıyla gerek afet öncesi risklerin azaltılması, gerek afetlere müdahale edilmesi ve daha sonrasında da barınma ve iyileştirme çalışmalarının koordinasyon içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla AFAD kuruldu ve bugün AFAD'ımız 17 yaşında." diye konuştu.

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Gevrek, AFAD'ın artık sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında dara düşen insanların yardımına koştuğunu vurguladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin kara bir gün olarak hafızalara kazındığının altını çizen Gevrek, şöyle devam etti:

"Umutlarımızın kırılmasına, morallerimizin bozulmasına sebebiyet verdi ama işte 6 Şubat depremi Türk insanının gücünü, dayanışmasını, birlikteliğini de aynı zamanda göstermesi için bir fırsat oldu. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerin de sayesinde AFAD'ın koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte, sivil toplum örgütlerimizle birlikte 'asrın felaketi' dediğimiz, 'Yıllarca belimizi doğrultmakta zorlanacağız.' dediğimiz 6 Şubat depremlerinde bugün Allah'a çok şükür ki yıkılan evlerin 455 bin konutun teslim edildiği, şehirlerimizin eski haline getirildiği ve deprem yaralarının tamamen sarıldığı bir duruma geldik. Tabii bunu nasıl gerçekleştirdik? Emin olun Avrupa'dan gelen, dışarıdan gelen insanlar bu yapılanmayı gördüğü zaman hayret ediyorlar ve bunu nasıl gerçekleştirdiğimizi soruyorlar. Bunu gerçekleştirmek öncelikle Türk insanının kalbindeki iman gücü ve zor günlerdeki dayanışması. Tabii bunun devlet olarak bir kurum olarak, kurumlar olarak altından kalkmak mümkün değildi. Devletimiz, milletimiz, vatandaşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, herkes koştu, herkes el verdi. Herkes bu felaketin bir yerde ucundan tuttu ve Allah'a çok şükür bugün buralara geldik."

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Gevrek, bu kamplarla birliğin, beraberliğin, koordinasyonun pekiştirildiğini sözlerine ekledi.

AFAD Başkanlık Gönüllülük ve Sivil Toplumla İlişkiler Daire Başkanı Hüseyin Ceven de 3. geleneksel bölgesel akreditasyon kampında İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinden gelen ekiplerin akredite edileceğini söyledi.

Gelecek yıl Türkiye genelinde bir akreditasyon kampı planlandığını anlatan Ceven, şunları kaydetti:

"Malumunuz 8 akredite alanımız var. 3 tane daha yeni akreditasyon alanımız başlıyor. Bunlardan bir tanesi hasar tespit, afetlerde afet öncesi ilgili teknik mühendislerimizi de afete hazırlayacak bir alan. Diğeri sağlık akreditasyonu, burada da nasıl bizim arama kurtarmada bize destek olan sivil toplum kuruluşlarımız, kamu kurumlarımız, özel sektör ekiplerimiz varsa sağlık alanında da çalışan sivil toplum kuruluşlarımız var. Bu alanda da bu STK'larımızı da bu alana, sisteme dahil edeceğiz inşallah. Üçüncü alanımız da Müdahale Genel Müdürlüğümüzün hazırladığı bir alan. İHA'larda, SİHA'larda, insansız hava araçlarında, dron operatörlerine de özellikle arazide arama kurtarmalarda ihtiyacımız oluyor. Sivil havacılığa entegre edeceğimiz, ruhsat verileceği bir akreditasyon alanı. Ek olarak da yeni bir gönüllülük sistemine geçmiş oluyoruz. Burada bireysel akreditasyon sistemine geçeceğiz nasip olursa. Bireysel sisteminde de destek AFAD gönüllülerimizin mesleklerine göre 25 alan çalıştık şu an, afetlerde mesleklerine göre de bu gönüllülerimizi teknik AFAD gönüllülüğü ile birlikte alanlara sevk ve idaresini yapmış olacağız. Diğer bir gönüllülük seviyemiz ise ekip AFAD gönüllülüğü. Burada da AFAD gönüllülerimizin içinde ekip kurmak isteyen afet alanında çalışmak isteyen gönüllülerimizi de ekip ekip bu sisteme dahil etmiş olacağız. Güncel çalışmalarda ise son komisyon toplantısında yaptığımız gönüllülük yasası. Gönüllülük yasası yeni dönemde inşallah Meclis'imize gitmiş olacak. Bu yasamızda da hem izinler, izin konusu özellikle hem afetlere giden gönüllülerimizin sigortası, hem eğitimlerde hem tatbikatlarda izinli sayılması, malzeme yardımları, bunların hepsi de inşallah kanunla, gönüllü kanunla da bir statü olmuş olacak."

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Kamp pazar gününe kadar devam edecek.