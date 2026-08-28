Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Konyaspor, Fransız futbolcu Jean-Luc Dompe'yi transfer etti

        Konyaspor, Fransız futbolcu Jean-Luc Dompe'yi transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Fransız futbolcu Jean-Luc Mamadou Diarra Dompe'yi kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 14:02 Güncelleme:
        Konyaspor, Fransız futbolcu Jean-Luc Dompe'yi transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Fransız futbolcu Jean-Luc Mamadou Diarra Dompe'yi kadrosuna kattı.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

        Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza törenine, Konyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz de katıldı.

        Son olarak Hamburg'ta forma giyen Dompe, Konyaspor'da 91 numaralı formayı terletecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
        Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
        Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        Oppong F.Bahçe için İstanbul'a geldi!
        Oppong F.Bahçe için İstanbul'a geldi!
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'e üst düzey devlet töreni
        "Bosna kasabı" Mladic'e üst düzey devlet töreni
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Trump kendini 'gelmiş geçmiş en iyi başkan' ilan etti
        Trump kendini 'gelmiş geçmiş en iyi başkan' ilan etti
        Makarna sevenler dikkat!
        Makarna sevenler dikkat!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Öğrencilere "depozito" uyarısı
        Öğrencilere "depozito" uyarısı
        Oyun ve sinema arasındaki sınırlar
        Oyun ve sinema arasındaki sınırlar
        '007' olmak için altı aday
        '007' olmak için altı aday
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        Bahçedeki karartıyı domuz sandı! Dehşete sebep oldu!
        Bahçedeki karartıyı domuz sandı! Dehşete sebep oldu!
        Aşıkların tatil keyfi
        Aşıkların tatil keyfi
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        Çinli devden yeni açık kaynak yapay zeka!
        Çinli devden yeni açık kaynak yapay zeka!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Konyaspor, Jean-Luc Dompe'yi renklerine bağladı
        Konyaspor, Jean-Luc Dompe'yi renklerine bağladı
        Konyaspor ile Kocaelispor 7. randevuda
        Konyaspor ile Kocaelispor 7. randevuda
        Kontrolden çıkıp takla atan araç sürücüsü yaralandı
        Kontrolden çıkıp takla atan araç sürücüsü yaralandı
        Konyaspor, Jean-Luc Dompe transferini açıkladı
        Konyaspor, Jean-Luc Dompe transferini açıkladı
        Cihanbeyli Belediyesi'nden 600 aileye gıda desteği
        Cihanbeyli Belediyesi'nden 600 aileye gıda desteği
        Karapınar'da devrilen tırın sürücü yara almadan kurtuldu
        Karapınar'da devrilen tırın sürücü yara almadan kurtuldu