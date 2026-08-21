Konya'da arkadaşı tarafından kazara vurulduğu iddia edilen kişi öldü
Konya'nın Seydişehir ilçesinde arkadaşı tarafından kazara vurulduğu öne sürülen kişi hayatını kaybetti.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde arkadaşı tarafından kazara vurulduğu öne sürülen kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Emre Tepeci (32), M.H. (46) ve M.K. (39) Seydişehir Yaylacık Mahallesi'ndeki tarlalarında domuz olduğunu fark edince tüfekle Yazı mevkisine gitti.
M.H. aracın kasa kısmından domuz sürüsüne ateş ettiği sırada kabinden başını çıkaran Tepeci ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Tepeci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
M.H. ile M.K. gözaltına alındı.
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