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        Seydişehir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 20:19 Güncelleme:
        Seydişehir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale etti.

        Seydişehir Ortakaraören Mahallesi Boğaziçi mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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