Konya'da akıma kapılan kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 20.08.2026 - 16:04 Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Düğün salonu olarak kullanılan alanda akıma kapılan E.A.E. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.A.E, ilk müdahalenin ardından Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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