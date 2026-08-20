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        Konya'da akıma kapılan kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Konya'da akıma kapılan kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

        Düğün salonu olarak kullanılan alanda akıma kapılan E.A.E. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.A.E, ilk müdahalenin ardından Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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