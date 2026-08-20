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        Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 12:37 Güncelleme:
        Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Yeşil-beyazlılarda teknik direktör İlhan Palut, Murat Kurum Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına, Çaykur Rizespor maçıyla lige iyi başlamak istediklerini ancak penaltı golüyle karşılaşmayı kaybettiklerini söyledi.

        Fenerbahçe deplasmanlarının zor olduğunu ifade eden Palut, "Çıkacağız, en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Hafta hafta takımımdan daha iyi bir performans bekliyorum." dedi.

        Palut, sezon öncesi kampında bazı eksikler ve sakatlıkların takımın ritim bulmasına engel olduğunu, bu nedenle istedikleri noktaya çıkamadıklarını belirtti.

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        Takımın yavaş yavaş daha iyi olmasını beklediğini aktaran Palut, "Fenerbahçe maçı zor bir mücadele. Özellikle mücadele anlamında Çaykur Rizespor karşılaşmasının üzerine koyarak iyi bir maç çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

        Palut, iyi bir kanat oyuncusunu kadroya katmak istediklerini, bu yönde çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

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