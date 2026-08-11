Konya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Konya'nın Meram ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Konya'nın Meram ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Aşkan Mahallesi'nde Tugay Sarı (33) ile E.B. (36) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Sarı bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralandığı tespit edilen Sarı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sarı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli E.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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