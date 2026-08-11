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        Konya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Konya'nın Meram ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 20:15 Güncelleme:
        Konya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Konya'nın Meram ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Aşkan Mahallesi'nde Tugay Sarı (33) ile E.B. (36) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Sarı bıçakla yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralandığı tespit edilen Sarı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sarı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli E.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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